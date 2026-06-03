Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Muž s nožem na Andělu
Policisté zasahovali proti muži, který držel v ruce nůž a odmítal uposlechnout výzev policistů. Nakonec skončil v poutech a bude se zodpovídat z výtržnictví.
Včera po sedmé hodině ráno jsme na linku 158 přijali oznámení o muži, který stál u vchodu do OC Smíchov a držel v ruce nůž. Oznamovatel doplnil, že se jedná o viditelně agresivní osobu. Policisté během několika okamžiků dorazili na místo a zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. S mužem několik minut komunikovali a snažili se ho přesvědčit, aby nůž položil na zem. Ten však odmítal s policisty spolupracovat a nůž stále držel v ruce za zády. Následně rychlou chůzí zamířil k zastávce MHD, kde v tu chvíli právě stála tramvaj a pohybovalo se tam větší množství lidí. Aby zasahující policisté eliminovali možné riziko napadení osob a zabránili případnému neštěstí, použili donucovací prostředky a muže za pomoci taseru zadrželi. Při prohlídce u něj nalezli další nůž.
Muž se při pádu na zem poranil o nůž, který držel v ruce, a proto mu policisté okamžitě poskytli nezbytnou první pomoc. Následně byl převezen k ošetření do nemocnice, přičemž policisté asistovali kolegům ze ZZS během transportu.
Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Test na drogy odhalil, že byl muž pod vlivem pervitinu a kokainu.
por. Mgr. Jan Rybanský
3. červen 2026