Muž s dlouhou zbraní vystrašil lidi
Muži byli nakonec dva a oba skončili v rukou zásahové jednotky.
Policisté z obvodního oddělení Český Krumlov se zabývají případem nebezpečného vyhrožování a nedovoleného ozbrojování, ke kterému došlo dnes krátce po půlnoci v obci Chvalšiny na Českokrumlovsku.
Podle dosavadních zjištění měli dva muži ve věku 31 a 30 let za pomoci výhrůžek požadovat po nejméně čtyřech osobách prokázání totožnosti. Starší z dvojice přitom na skupinu mířil vzduchovou puškou značky Hatsan Airtact s optickým hledím, a to přesto, že není držitelem zbrojního průkazu pro žádnou kategorii zbraní.
Dvě osoby ze strachu o své zdraví požadavku vyhověly a svou totožnost skutečně prokázaly. Oba muži poté z místa odešli a opodál začali zapalovat a házet petardy.
Událost byla policii oznámena okolo jedné hodiny ranní. Na místo okamžitě vyjeli policisté z Českého Krumlova a Horní Plané, psovod a také jihočeská zásahová jednotka. Po příjezdu policie se podezřelí na místě již nenacházeli. Krátce poté byli vypátráni v místě bydliště jednoho z nich a zadrženi policisty zásahové jednotky.
U obou mužů byla provedena dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem. Dlouhá zbraň, kterou jeden z mužů mířil na skupinu osob, působila velmi věrohodně a pro poškozené bylo v dané situaci prakticky nemožné rozpoznat, že se jedná o vzduchovku.
Doma u jednoho z podezřelých policisté následně našli několik zbraní a také znehodnocený granát F1.
Oba muži následně skončili v policejní cele a budou mít co vysvětlovat. Policisté z Českého Krumlova ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a nedovolené ozbrojování. V případě prokázání viny jim u soudu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti.
Případ mohl pro oba muže skončit mnohem hůře než pouze jejich umístěním do policejní cely. Je potřeba si uvědomit, že vzduchové, airsoftové či například kuličkové zbraně se dnes vyrábějí tak, aby vzhledově věrně napodobovaly své ostré předlohy. Pro laika, ale i pro zasahující policisty je zejména na větší vzdálenost prakticky nemožné na první pohled rozeznat, že se nejedná o skutečnou střelnou zbraň. V krizové situaci může takové jednání vyvolat odpovídající reakci ze strany policie nebo jiných osob, a tím vážně ohrozit život a zdraví jak držitele zbraně, tak i jeho okolí. Připomínáme proto, že zneužívání jakýchkoli napodobenin zbraní k vyhrožování či zastrašování, ale také jejich nošení na veřejnosti, je nejen protiprávní, ale i vysoce nebezpečné.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
15. srpna 2025