Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž při investování do ropy přišel o více než 2 miliony korun

ROKYCANSKO – Poškozený klikl na odkaz internetu, vyplnil registrační údaje a zanedlouho mu volal poradce slibující skvělé hodnocení. Bohužel místo zhodnocení přišla ztráta peněz.

Kolegové z oddělení obecné kriminality v Rokycanech v posledních dnech řeší další z řady kyberpodvodů, u kterého je však vcelku zarážející způsobená škoda. Dvaapadesátiletý muž při procházení na internetu zhruba mezi květnem a půlkou června letošního roku objevil odkaz, který mu připadal zajímavý. Sliboval skvělé zhodnocení finančních prostředků po investování do kurzových rozdílů a obchodních komodit, konkrétně například ropy. Vyplnil tedy základní údaje ke své osobě a za krátkou dobu ho kontaktoval jeden z „poradců“ prostřednictvím komunikační aplikace. Muž plnil jednotlivé instrukce a v první fázi zaslal zhruba třicet tisíc korun. Nicméně během 14 dnů si sjednal dvě půjčky v hodnotách 900 000 korun a 1 200 000 korun. Ty pak byly zaslány na zahraniční účty. Když muž zjistil, že o investované peníze pravděpodobně přišel, obrátil se začátkem července na rokycanské policisty. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací.

Podobné případy řešíme napříč celým Plzeňským krajem, kdy nejčastější jsou stále tyto scénáře:

Falešný bankéř – Obětem volají podvodníci s tím, že jejich bankovní účet byl napaden a je třeba jednat. Dalším krokem je například výběr peněz v hotovosti a vložení do tzv. bitcoinmatu. Peníze se po vložení přemění do nějaké z kryptoměn (například 500 000 korun je 0,20 Bitcoinu) a dojde k „vyprání“ peněz, kdy pro policii je takřka nemožné takové prostředky získat zpět. V poslední době se také setkáváme s případy, kdy pro peníze přijede přímo „kurýr“, který po vyslovení smluveného hesla fyzicky peníze od poškozených přebírá. Takto by banky nikdy nepostupovaly a udělaly by samy maximum, aby ochránily vaše peníze. Útočníci spoléhají na strach obětí a to, že v tu chvíli nedokáží racionálně uvažovat. Nechte si tedy prostor, klidně zavěste, poraďte se s rodinou či zavolejte na linku 158. Falešný policista – Ti vystupují často i v legendě falešný bankéř jako další volající za účelem zvýšení věrohodnosti celé věci. Nicméně v poslední době jsme zaznamenali větší počet těch případů, při kterých hlavní roli hrají právě falešní policisté. Přesvědčují oběť, že se stala terčem útoku podvodníka a zasílají přes komunikační aplikace například fotografie služebních průkazů nebo výzev k podání vysvětlení. Jejich úloha je především taková, že zjistí objem finančních prostředků a informace k bankovním účtům. Volaného pak informují o tom, že je bude kontaktovat například někdo z České národní banky, který zajistí ochranu finančních prostředků. Legenda falešného bankéře se totiž stala již celkem známou a navíc falešní policisté vzbuzují u volaných větší důvěru. Jako policie bychom však nikdy neposílali fotografie našich služebních průkazů a písemnosti pak nedistribuovali přes sociální sítě. Nejlepší je v tomto případě zavolat na linku 158, konkrétní obvodní oddělení nebo se dostavit osobně na nejbližší policejní služebnu. Reverzní inzertní podvody – Dochází k nim na známých inzertních portálech, kde lidé nabízejí zboží všeho druhu. Pachatelé vystupují jako kupující a předstírají zájem o koupi nějaké věci. Jejich motivací je získat údaje z platebních karet či přístupové údaje k bankovním účtům. Často prodávajícímu zašlou vytvořený falešný odkaz některé z přepravních společností, kam prodávající vyplní požadované údaje s tím, že peníze mu budou zaslány na platební kartu a kurýr z uvedené společnosti vyzvedne zboží přímo u něj doma. V takových případech jako prodávající poskytujte pouze číslo bankovního účtu nebo zašlete věc na dobírku. Investiční podvody – Příklad takového podvodu naleznete ve článku výše. Společné mají tyto podvody fakt, že slibují zájemcům zhodnocení, které není reálné a žádná fungující investiční společnost se k takovým zhodnocením ani nepřibližuje. Podvodníci mají systém často promyšlený, vytvářejí falešné internetové stránky simulující zhodnocování vložených prostředků, nicméně po žádosti o výplatu podvedení zjišťují, že vloženými penězi už vůbec nedisponují. U podobných investic si nejprve vše ověřte, obchodujte pokud možno u známých a ověřených společností. Až nesmyslné zhodnocení vašich finančních prostředků bývá prvním a zásadním ukazatelem toho, že se jedná o podvodníky. Love scamy či romance scamy – V tomto případě se jedná o výbornou práci s emocemi poškozených žen či mužů. Častěji se jedná spíše o ženy, které skrz sociální sítě navážou kontakt s generálem, lékařem, admirálem nebo jinak vysoce postaveným protějškem, případně známou celebritou. Často ze zahraničí, kontakt tedy probíhá v cizím jazyce. Po často i několikaměsíčním psaní dojde k žádostem o první peníze, například na letenku, zaslaný balík s věcmi, cestovní výdaje a podobně. V některých případech se jednalo i o milionové škody. Něco podobného se pak děje i v případech, kde si mladý muž začne psát s neznámou atraktivní ženou a dojde k výměně intimních fotografií nebo videí. Jakmile pak útočník získá citlivý obsah, začne poškozeného či poškozenou vydírat. Zde určitě platí opakovaný fakt, že navazování kontaktu s cizími lidmi, v prostředí internetu obzvlášť, může být velice nebezpečné. To zdaleka neplatí jen pro děti či dospívající jedince.

Pokud byste se stali možnou obětí těchto podvodníků, pokuste se zachovat si chladnou hlavu, zamyslet se nad celou věcí a klidně na chvíli ukončit hovor s tím, že se potřebujete nad celou věcí zamyslet. Většinou vás budou pachatelé od tohoto zrazovat, protože se přeruší psychologické působení a je to první velká indicie, že se vás snaží podvést. Při prodeji zboží nikomu neposkytujte údaje k platební kartě, klientské číslo banky nebo údaje k internetovému bankovnictví. Stejně tak je velice nebezpečné umožnění vzdáleného přístupu do vašeho zařízení, ke kterému dochází velice často například při investičních podvodech. Neznámým uživatelům neposkytujte citlivé údaje včetně fotografií a videí, které by mohly být použity proti vám. Ověřujte a dohledávejte si informace prostřednictvím ověřených informačních kanálů, nevěřte za každou cenu všemu, co vám někdo sděluje, i když to může znít velice přesvědčivě. Buďte prosím obezřetní, a pokud byste nás potřebovali, jsme tady pro vás.



nprap. Bc. Ondřej Hodan

11. července 2025

vytisknout e-mailem