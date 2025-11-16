Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Muž přežil, pomohli myslivci
Pátrání po pohřešovaném trvalo několik dlouhých hodin.
Několik dlouhých hodin pátrali jihočeští policisté po zhruba padesátiletém muži, ten navštívil v pátek ráno po osmé v Borovanech svoji bývalou manželku, nechal jí na hlídání psa a předal dopis. Pak od domu odjel. Žena otevřela dopis a zjistila, že muž se se všemi loučí a pravděpodobně chce spáchat sebevraždu. Okamžitě spustila poplach a volala na linku 158.
Žena se snažila policistům natypovat možná místa, která měl muž rád. Policisté u něho v bydlišti zjistili, že zde není jeho vozidlo, ale o muži nikdo nic neví. Další místa k prověření byla Třeboň a Lipno. Pohřešovaný zde pracuje jako kuchař. Další možné místo zjistili policisté v Trhových Svinech, Besednici a Šalmanovicích. Následně policisté zjistili aktuální zaměstnání, do práce nepřišel, nikdo o něm neví. Dopoledne přišel další typ – Kvilda.
Kolem čtvrté odpoledne se muž bývalé manželce ozval, sedí v autě asi někde v lese, vedle sebe má žíravinu a hodlá vše ukončit. Do akce se zapojil i policejní vyjednavač, bohužel muž telefon zpětně nebral.
Opět další snaha natypovat lesy, kam chodil, nebo která místa měl rád. Policisté kontaktovali myslivecké hospodáře, ti informaci předali dalším myslivcům. Známe auto, se kterým odjel a mužův popis. Do večerních hodin však všechna místa negativní.
Po sedmé večer zafungovaly myslivecké tamtamy, volal myslivec pan Michal, že našel za silážní jámou u Kojákovic vozidlo s rozsvícenými světly s pohřešovaným, je při vědomí. S policisty pak muže předali přivolaným záchranářům. Policisté ve vozidle skutečně našli dvě láhve, jednu s rumem a jednu s žíravinou. Upito bylo naštěstí jen rumu. Myslivcům děkujeme za skvělou spolupráci. Bez jejich zapojení, to mohlo dopadnou úplně jinak.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. listopadu 2025