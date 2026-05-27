Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muž přepadl obsluhu čerpací stanice
Do Žďáru přijel stopem z Chotěbořska.
Kriminalisté objasnili loupežné přepadení, ke kterému došlo minulý týden ve Žďáru nad Sázavou. Pachatel pod pohrůžkou zbraně přinutil obsluhu čerpací stanice, aby mu vydala finanční hotovost. Na základě prověřování kriminalisté zjistili, že podezřelým je padesátiletý muž z Chotěbořska. Kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání a muž byl obviněn ze spáchání trestného činu loupeže.
Ve středu 20. května kolem jedné hodiny odpoledne přišel na čerpací stanici muž, který si zakoupil minerální vodu a z prodejny odešel. Po několika minutách, když v prodejně byla jen obsluha, se vrátil a po obsluze požadoval vydání peněz. Obsluha mu finanční hotovost nejprve odmítla vydat. Muž následně začal vyhrožovat použitím zbraně a vyzýval ji, aby chvátla, dokud v prodejně nejsou další lidé. Vzhledem k tomu, že žena muže neznala a jeho jednání na ni působilo znepokojivě a měla obavu o svůj život a zdraví vydala mu z pokladny tisícikorunu. Podezřelý požadoval vyšší částku. Celkem mu žena dala čtyři tisíce korun. Podezřelý následně z prodejny odešel, kdy si na cestu vzal čokoládovou tyčinku a ženě sdělil, ať zavolá policisty, že na ně počká na lavičce před benzínkou. Žena ihned po jeho odchodu zavolala na linku 158. Policisté po přijetí oznámení okamžitě vyjeli na místo události. Podezřelého muže zadrželi u čerpací stanice. Jeho další cesta vedla do policejní cely. Kriminalisté dále zjistili, že muž se nachází ve špatné životní situaci a do Žďáru přijel stopem z Chotěbořska. Už před příjezdem měl mít v úmyslu někoho přepadnout, přičemž konkrétní čerpací stanici si vybral náhodně.
„Padesátiletý muž byl na základě shromážděných důkazů obviněn ze spáchání zločinu loupeže,“ řekl mjr. Bc. Radek Hraško, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti soudně trestán.
Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který soudce neakceptoval. Muž je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za zločin loupeže lze uložit trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal mjr. Hraško.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
27. května 2026