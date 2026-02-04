Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Muž opakovaně vstupoval na cizí pozemek

Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže z Jičínska. 

V průběhu prosince minulého roku kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Jičíně zahájili trestní stíhání 24letého muže z Jičínska, kterému kladou za vinu, že se dopustil opakovaných krádeží a porušování domovní svobody.

Podle dosavadních zjištění měl obviněný muž na konci září loňského roku bez vědomí majitele vstoupit na oplocený pozemek rodinného domu v jedné z obcí na Jičínsku. Využil skutečnosti, že znal místo, kde majitel ukrýval klíče, dům si odemkl, prohledal a odcizil téměř 470 000 Kč. Poté dům opět uzamkl a klíče vrátil na původní místo. Stejného jednání se měl dopustit i v listopadu, kdy odcizil dalších téměř 25 000 Kč.

V uplynulých dnech kriminalisté rozšířili trestní stíhání o další tři skutky. Ke konci minulého roku měl obviněný znovu vstoupit na stejný pozemek, a to již v době, kdy věděl, že je proti němu vedeno trestní stíhání. Tentokrát byl však majitelem vyrušen ještě před vstupem do domu a vyzván k opuštění pozemku. Na začátku letošního roku měl na pozemek vstoupit opět, do domu se však nedostal a místo následně opustil. V posledním případě měl v průběhu ledna vstoupit na pozemek dalšího domu na Jičínsku, kde hledal možné úkryty klíčů, aby si zjednal vstup domu, žádné klíče však nenašel a z místa odešel.

Muž je obviněn z přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Kriminalisté se případem nadále zabývají.

4. února 2026
por. Mgr. Martin Stránský

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 