Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Muž opakovaně vstupoval na cizí pozemek
Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže z Jičínska.
V průběhu prosince minulého roku kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Jičíně zahájili trestní stíhání 24letého muže z Jičínska, kterému kladou za vinu, že se dopustil opakovaných krádeží a porušování domovní svobody.
Podle dosavadních zjištění měl obviněný muž na konci září loňského roku bez vědomí majitele vstoupit na oplocený pozemek rodinného domu v jedné z obcí na Jičínsku. Využil skutečnosti, že znal místo, kde majitel ukrýval klíče, dům si odemkl, prohledal a odcizil téměř 470 000 Kč. Poté dům opět uzamkl a klíče vrátil na původní místo. Stejného jednání se měl dopustit i v listopadu, kdy odcizil dalších téměř 25 000 Kč.
V uplynulých dnech kriminalisté rozšířili trestní stíhání o další tři skutky. Ke konci minulého roku měl obviněný znovu vstoupit na stejný pozemek, a to již v době, kdy věděl, že je proti němu vedeno trestní stíhání. Tentokrát byl však majitelem vyrušen ještě před vstupem do domu a vyzván k opuštění pozemku. Na začátku letošního roku měl na pozemek vstoupit opět, do domu se však nedostal a místo následně opustil. V posledním případě měl v průběhu ledna vstoupit na pozemek dalšího domu na Jičínsku, kde hledal možné úkryty klíčů, aby si zjednal vstup domu, žádné klíče však nenašel a z místa odešel.
Muž je obviněn z přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Kriminalisté se případem nadále zabývají.
4. února 2026
por. Mgr. Martin Stránský