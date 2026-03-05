Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muž ohrožoval zakročující policisty nožem
V bytě opilý muž předtím napadal svoji partnerku.
Velmi náročný zákrok mají za sebou policisté, kteří na začátku týdne vyjížděli k domu v Jihlavě, kde se měl v bytě nacházet agresivní muž, který předtím napadal svoji partnerku. Muž měl v ruce nůž, se kterým na zakročující policisty útočil a odmítal násilí ukončit. Policisté muže zadrželi a je podezřelý z trestného činu, za který mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Zároveň policisté řeší jeho útoky vůči ženě, z jejich společného obydlí je muž vykázaný.
V pondělí 2. března kolem půl sedmé večer přijali policisté oznámení o muži, který se choval v bytě své partnerky násilně, žena z něho měla obavu, a proto utekla ven. Hlídka přijela na místo, policisté se rychle zorientovali v situaci a šli k bytu. Za dveřmi ale už čekal muž s nožem v ruce a s cílem útočit. Odmítal uposlechnout výzvy, nebo jakkoli spolupracovat a policisty v prostoru mezi dveřmi ohrožoval nožem. Policisté použili slzotvorný prostředek. Muž dál bránil ve vstupu dovnitř a snažil se zavřít dveře zapřené teleskopickým obuškem. Následně muž utekl do místnosti bytu, kde se zamkl. Policisté po vykopnutí dveří vnikli dovnitř a podezřelého muže zajistili, nůž odhodil. Dechové zkoušce se nepodrobil, stejně tak odmítl lékařské vyšetření. Opilého muže odvezli policisté na protialkoholní záchytnou stanici. Zajistili celkem dva nože. Zasahující policisté nebyli zraněni. Prověřování závažného případu převzali jihlavští kriminalisté. Podezřelého muže po jeho vystřízlivění odvezli policisté na oddělení, kde byl umístěn do cely.
Případ kriminalisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. „Pětačtyřicetiletý muž je podezřelý z přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu spáchaný se zbraní,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Podezřelý muž byl v minulosti již opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost, včetně násilné, a odpykal si i trest odnětí svobody. Navíc je až do začátku příštího roku ve zkušební době podmíněného trestu.
Provedeným šetřením policisté dále zjistili, že muž se vůči své partnerce chová násilně již delší dobu. Ženu slovně i fyzicky napadá a vyhrožuje jí násilím. Jeho agrese se zvyšuje zejména v souvislosti s požíváním alkoholu a má stupňující se charakter. Žena tak má z muže strach a má obavu o svůj život a zdraví. Policisté proto rozhodli o jeho vykázání ze společného obydlí. Napadání ženy, které útoku na policisty předcházelo, policisté rovněž dále šetří.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
5. března 2026