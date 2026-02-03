Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Muž odešel z nemocnice, nemá potřebné léky

Pokud 75letého muže někdo uvidí, ať kontaktuje linku 158. 

Od úterního rána dne 3. února 2026 hledáme 75letého pana Rudolfa, který odešel z nemocnice, kde byl hospitalizován a nemá u sebe potřebné léky. Současně se pohybuje pomocí 4kolového chodítka, které tlačí před sebou.    

Pokud někdo muže uvidí, ať kontaktuje policisty na lince 158.

V případě, že již odkaz nebude aktivní, byla osoba vypátrána a relace odvolána.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje

3. února 2026

