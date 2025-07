Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž odešel z domova

ROKYCANY - Kriminalisté z územního odboru Rokycany vyhlásili celostátní pátrání po pohřešovaném muži.

Pohřešovaný včerejšího dne kolem 18. hodiny odešel z domova v Rokycanech a do současné doby se rodině neozval. Muž vyhrožoval, že by si mohl ublížit. Podobného jednání se dopustil několikrát již v minulosti.

V době odchodu měl na sobě černé tepláky, černou bundu, plátěné červeno-fialové botasky a měl s sebou modro-červeno-bílý batoh.



Žádáme všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

18. července 2025

