Muž odcizil vozidlo i se spolujezdkyní

Policisté zadrželi muže, který průběhu 48 hodin odcizil dvě motorová vozidla. Při druhé krádeži mu vůbec nevadilo, že v něm sedí i spolujezdkyně čekající na přítele. V současné době je ve vazbě. 

Poprvé byl muž zadržen hlídkou policistů z MOP Holešovice 10. srpna v Holešovicích, když kolem šesté hodiny ráno projížděl s čerstvě odcizenou Octávií po ulici Plynární.  Vozidlo odcizil o několik hodin dříve na Střížkově, kde ho majitel zapomněl zamknout a klíčky nechal v zapalovaní. Navíc v něm nechal i nářadí v podobě kotoučové brusky, nýtovačky nebo aku vrtaček a další, celkem v hodnotě přesahující osmdesát tisíc korun. Ještě před zadržením stihl řidič vše zpeněžit.  Následně byl zadržen a předveden k dalším úkonům na policejní stanici.

Pravděpodobně samou radostí z propuštění se druhý den procházel Prahou, když si kolem třiadvacáté hodiny všiml zaparkovaného a odemknutého vozidla Škoda Karoq, v ulici Vítkova v Praze 8. A stejně jako v prvém případě otevřel dveře a sedl si za volant. Muži vůbec nevadilo, že ve voze není sám, ale že na místě spolujezdce sedí žena, která tam čekala na přítele, až se vrátí z obchodu. Nastartoval, zařadil a snažil se z místa odjet. Spolujezdkyně na nic nečekala a ještě v malé rychlosti stačila z vozidla vyskočit. Řidič pokračoval v jízdě až do ulice Bělohorská, kde byl po několika minutách od krádeže zadržen hlídkou OHS Praha 1. Test na alkohol byl negativní, avšak druhý test odhalil kokain a pervitin. Navíc zadržený nikdy nevlastnil řidičské oprávnění.

V současné době je pětatřicetiletý muž stíhán vazebně pro trestný čin krádež, za což v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský
28. srpen 2025

