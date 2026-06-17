Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Muž obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupeže
Násilí směřovalo vůči vlastní babičce.
Kriminalisté zahájili trestní stíhání devatenáctiletého muže z Trutnovska, který je obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupeže, spáchaného formou pokračující trestné činnosti.
Případem se policisté začali zabývat poté, co se 6. června obrátila na tísňovou linku oznamovatelka s informací, že muž opakovaně napadá svou babičku. Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka, která následným šetřením zjistila okolnosti celé události.
Podle kriminalistů měl obviněný v době od 1. do 6. června v bytě na Trutnovsku opakovaně útočit na svou dvaasedmdesátiletou babičku, u které přechodně pobýval. I přes uložený zákaz kontaktu po ní opakovaně požadoval peníze, a když mu je odmítla vydat, stupňoval nátlak a násilné chování.
Na poškozenou vyvíjel psychický tlak, vyhrožoval jí napadením a současně ji opakovaně fyzicky napadal. K útokům docházelo opakovaně a jejich intenzita postupně narůstala, přičemž se jim nevyhýbal ani v době, kdy poškozená odpočívala. Svým jednáním jí způsobil zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, přičemž v jednom případě přišla v důsledku napadení o zub a utrpěla také zlomeninu ruky.
Po každém útoku mu žena ze strachu o svůj život a zdraví vydala finanční hotovost, celkem nejméně několik tisíc korun. Dále kriminalisté prověřují skutečnosti, že další peníze si měl obviněný opatřit tím, že bez vědomí své babičky měl použít její platební kartu, ze které vybíral finanční prostředky. Celková škoda tak dosahuje minimálně 20 tisíc korun.
V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Muž je nyní stíhán vazebně.
por. Jandová
17.6.2026