Muž obviněn ze série majetkových trestných činů v Hradci Králové
Kriminalisté ukončili rozsáhlé prověřování, soud vzal obviněného do vazby.
Kriminalisté z Hradce Králové v posledních měsících prověřovali rozsáhlou sérii majetkových trestných činů, kterých se měl dopouštět 46letý muž. Jednotlivé skutky se odehrávaly od začátku srpna 2025 až do poloviny března 2026. Muž měl postupně páchat krádeže, pokusy o krádeže, vloupání do vozidel, provozoven, koláren a rodinných domů a také poškozovat cizí majetek. Některých činů se měl dopustit samostatně, jiných ve spolupachatelství.
Na začátku srpna 2025 měl vniknout do areálu jedné z firem, kde poškodil zaparkované vozidlo a odcizil z něj uložené věci. O několik dní později se měl vloupat do dalšího vozidla na parkovišti v jiné části města, odkud odcizil kufr s elektronikou, nářadím, obuví a dalšími osobními předměty. Následně došlo k odcizení elektrické koloběžky z kolárny, kdy muž podle zjištění policistů jednal společně s dalším pachatelem. V dalším případě měl neoprávněně vstoupit na oplocený pozemek rodinného domu, kde poškodil okrasné rostliny.
V rámci dalšího skutku z pozdních nočních hodin měl spolu s dalším pachatelem vniknout do provozovny, prohledat jednotlivé místnosti a odcizit velké množství kosmetických přípravků, kadeřnické techniky, elektroniky, oblečení, hotovosti a dalších věcí. Část předmětů byla připravena k odnesení, ale pachatelé byli na místě vyrušeni. Vznikla škoda značného rozsahu jak na odcizeném, tak na poškozeném vybavení.
Na začátku září 2025 měl rozbít okno zaparkovaného vozidla a odcizit z něj uložené věci včetně osobního vybavení. O dva dny později se měl spolu s jinou osobou dopustit drobné krádeže zboží v obchodě, kdy oba pachatelé odešli bez zaplacení.
V březnu 2026 podle zjištění policie muž pokračoval v trestné činnosti. Nejdříve se pokusil odcizit jízdní kolo ze stojanu v centru města, přičemž poškodil zabezpečovací zámek, ale k odcizení nedošlo. O několik hodin později se měl zmocnit horského jízdního kola a dalšího příslušenství, přičemž překonal zajištění zámkem. Následně měl vniknout na pozemek rodinného domu a později i do samotného domu, odkud odcizil osobní věci, kabely, boty a další předměty. V ten samý den měl neoprávněně vstoupit také do dalšího rodinného domu, kde odcizil elektroniku, oblečení, spotřební zboží, tabákové výrobky a další věci. Část odnesených předmětů byla následně nalezena na pozemku i vně domu v igelitových taškách.
Celkově způsobil podle dosavadních zjištění škodu na odcizených věcech převyšující několik stovek tisíc korun a obdobně vysokou škodu na věcech poškozených. Jednotlivé případy byly postupně zařazovány do probíhajícího trestního řízení, přičemž bylo vydáno několik usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečiny krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, a to včetně pokusů, pokračování v trestné činnosti a spolupachatelství.
Na základě vyhodnocení všech dosud zajištěných důkazů kriminalisté podali návrh na vzetí muže do vazby. V rámci dnešního vazebního zasedání soudce okresního soudu návrh akceptoval a rozhodl o jeho uvalení do vazby. Za popsanou trestnou činnost hrozí obviněnému trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. Z evidence zároveň vyplývá, že muž byl již osmkrát soudně trestán, převážně za majetkovou trestnou činnost.
por. Bc. Martina Jandová
19.3.2026