Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Muž obviněn z loupeže ve směnárně
Muž se přišel sám udat na policejní služebnu
Policejní vyšetřovatel sdělil obvinění 44letému muži z trestného činu loupeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let. Muž nebyl v minulosti soudně trestán a podle svých slov jej k činu přivedla tíživá životní situace.
Minulý týden krátce po půlnoci se na policejní služebnu dostavil muž, který zazvonil na zvonek a oznámil, že se přišel udat. Uvedl, že před několika dny spáchal loupež ve směnárně v Ústí nad Labem a že určitě po něm policisté pátrají. Policisté jej na místě ztotožnili. V kapse měl rovněž i plynovou pistoli, kterou při přepadení použil. Čtyřiačtyřicetileý muž po celou dobu s policisty spolupracoval. Při výslechu uvedl, že ke směnárně přijel svým vozidlem, které zaparkoval přibližně 200 metrů od provozovny. Směnárnu znal, protože ji v minulosti navštěvoval. Po vstupu pozdravil obsluhu slovy „Dobrý den“ a z pravé kapsy bundy vytáhl plynovou pistoli, kterou držel u těla se sklopenou hlavní směrem k zemi tak, aby byla viditelná. Zaměstnanci následně řekl: „Dávej český a eura.“ Obsluha mu odpověděla, že žádné peníze nemá a že mu nic nevydá. Po krátké slovní rozepři, nakonec zaměstnanec směnárny z plechové krabičky vyndal hotovost a podal ji obviněnému. Obviněný si odnesl částku 8 000 korun v bankovkách a z místa odešel ke svému vozidlu, kterým odjel. Všechny peníze následně utratil za benzín, alkohol a cigarety.
Ústí nad Labem 3. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje