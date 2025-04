Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Muž na útěku skočil do vody a utíkal po polích

České Budějovice - Z vltavínáře se vyklubal muž, který má již rok být ve vězení.

Na Velikonoční pondělí zažili boršovští policisté krušné chvilky, ty jim připravil osmatřicetiletý muž, který se vydal do lesa v okolí Jankova kopat vltavíny. Nepočítal s tím, že ho policisté při jeho výletu na za zelenými poklady přistihnou, a tak začala pořádná honička. Nikoliv však v autě, ale všichni pěkně po svých, a podezřelý se jen tak vzdát rozhodně nechtěl. Při útěku skočil mimo jiné do rybníka a vyhrožoval sebevraždou, ke krku si totiž přiložil nůž. Poté se dal opět na útěk a skončil na verandě chaty, kde byl policisty z Boršova a kolegy z hlídkové služby obklíčen a odzbrojen. Během honičky padl i varovný výstřel. Záhy vyšlo najevo, proč měl tak naspěch. Podezřelý měl totiž nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, a tam se mu také nechtělo, unikal totiž rok. Navíc má teď další problém, protože se kopáním vltavínů v lese dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Navíc se o muže zajímají českobudějovičtí kriminalisté. Je tak možné, že svůj trestní rejstřík muž ještě obohatí.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

25. dubna 2025

