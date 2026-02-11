Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Muž na Náchodsku obviněn z týrání partnerky
Je ve vazbě, hrozí mu až 8 let vězení.
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Náchodě zahájili trestní stíhání 31letého muže, který se měl v uplynulých měsících dopouštět velmi závažného násilného jednání vůči své partnerce.
Dne 5. února 2026 byl muž obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a zločinu vydírání. Soudce Okresního soudu v Náchodě jej na základě důvodné obavy z pokračování trestné činnosti vzal do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až 8 let.
Oběť byla podle kriminalistů vystavena tak silnému psychickému tlaku a surovému zacházení, že postupně rezignovala na jakoukoli obranu. Intenzita a brutalita jednání byly v tomto případě mimořádně vysoké.
Všímejte si varovných signálů, které mohou naznačovat, že se někdo ve vašem okolí ocitl v ohrožení. Domácí násilí se často projevuje nenápadně. Může jít například o změnu chování, kdy dříve veselý a otevřený člověk najednou působí uzavřeně, tichým dojmem nebo neustále vystrašeně. Dalším signálem může být izolace od blízkých; oběť se přestává vídat s přáteli či rodinou a může to vypadat, že partner kontroluje každý její krok, rozhovory či telefonáty. Časté výmluvy na nepravděpodobné nehody, které mají vysvětlit viditelné modřiny nebo zranění, mohou rovněž naznačovat, že je někdo vystaven násilnému jednání. Všímejte si také nervozity či úzkosti při odchodu z práce nebo při blížícím se návratu domů – strach z návratu do společného obydlí bývá častým příznakem dlouhodobého nátlaku.
Pokud máte pocit, že se s někým ve vašem okolí děje něco špatného, nemusíte situaci posuzovat sami ani se vžívat do role vyšetřovatele. Někdy stačí projevit zájem, nabídnout základní podporu nebo vyhledat odbornou pomoc. V případech, kdy máte obavu o bezprostřední bezpečí, je možné volat linku 158. Nonstop anonymní podporu poskytuje také Bílý kruh bezpečí na lince 116 006. Užitečným nástrojem může být rovněž aplikace Bright Sky, která pomáhá obětem i svědkům bezpečně vyhodnotit situaci a nabídne kontakty na odbornou pomoc.
Nezavírejme oči před tím, co se může dít přímo kolem nás. Někdy stačí jediný telefonát, otázka nebo upřímný zájem, aby se kolotoč násilí zastavil.
Problematice domácího násilí se věnujeme dlouhodobě a opakovaně na ni upozorňujeme. Další informace, užitečné rady i přehled organizací, které mohou obětem pomoci, naleznete zde.
por. Karolína Macháčková
11.2.2026