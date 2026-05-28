Muž měl zfalšovat podpis přítelkyně kvůli pojistce
Pojistný podvod kvůli zničenému autu odhalili roudničtí policisté ve spolupráci s litoměřickou kriminálkou.
Policisté z obvodního oddělení v Roudnici nad Labem ve spolupráci s kriminalisty z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích se v uplynulých měsících zabývali případem pojistného podvodu, kterého se měl dopustit muž z Litoměřicka. Tento muž měl minulý rok od své tehdejší přítelkyně získat k užívání osobní vozidlo s tím, že si jej po určité době odkoupí.
Během užívání vozidla však mělo dojít vlivem nešťastné náhody k jeho zničení. Přestože vozidlo bylo stále právně vedeno na jeho přítelkyni a nedošlo k přepisu vlastnictví, muž měl následně tuto pojistnou událost řešit bez vědomí své bývalé přítelkyně.
Muž měl dokonce za účelem získání pojistného plnění zfalšovat potřebné dokumenty k likvidaci vozidla a opatřit je podpisem své bývalé partnerky. Do těchto dokumentů měl navíc uvést bankovní účet svého kamaráda, na který měly být finanční prostředky vyplaceny. Částka, kterou měla pojišťovna zaslat, se pohybovala v řádech desetitisíců korun.
Celý pojistný podvod však nakonec vyšel najevo. Muž měl mezitím přijít nejen o svou přítelkyni, ale také o peníze, které tímto způsobem získal. Celou částku měl následně své bývalé partnerce vrátit.
Kriminalisté muži sdělili obvinění ze spáchání trestného činu pojistný podvod. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Policie v této souvislosti upozorňuje občany, aby při převodu vozidel vždy dbali na řádné dokončení všech administrativních úkonů, zejména přepisu vozidla na nového majitele. Současně je důležité pečlivě kontrolovat veškerou komunikaci s pojišťovnami a nikdy nepodepisovat dokumenty, jejichž obsah si osoba neověřila. Padělání dokumentů či uvádění nepravdivých údajů při řešení pojistných událostí může být posuzováno jako trestný čin se závažnými následky.
28. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje