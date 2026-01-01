Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Muž měl nejprve přepadnout seniorku, poté okrást svého dobrodince
Případy objasnili šluknovští policisté společně s rumburskými kriminalisty, podezřelý skončil za mřížemi.
Šluknovští policisté společně s rumburskými kriminalisty objasnili případ několika na sebe navazujících skutků, kterých se měl dopustit 28letý muž z Děčínska. Ten je podezřelý nejen z krádeží, ale i z loupežného přepadení starší ženy ve Šluknově.
Dne 20. března 2026 došlo ve Šluknově v církevním objektu ke krádeži. Podle zjištění policistů podezřelý muž měl využít předchozí osobní známosti s poškozeným mužem a požádat o menší pomoc. Poškozený mu vyšel vstříc a nabídl mu občerstvení. V krátkém okamžiku, kdy podezřelý zůstal v předsíni bez dozoru, si měl přisvojit volně odloženou peněženku s finanční hotovostí a doklady a následně z místa odejít. Tímto jednáním způsobil škodu za téměř dva tisíce korun. Na tento skutek dne 21. března 2026 navázal další případ, kdy měl podezřelý neoprávněně vniknout do areálu místní společnosti a ze skladu si přisvojit pracovní nářadí a vybavení. V tomto případě škoda přesáhla částku 8500 korun.
Jak ale zjistili rumburští kriminalisté spolu s policisty z obvodního oddělení ve Šluknově, nejzávažnějšího jednání se měl 28letý muž dopustit dne 18. března 2026 ve večerních hodinách, kdy měl v zámeckém parku přepadnout a oloupit seniorku. K ženě měl přistoupit zezadu a za použití síly se jí pokusit strhnout kabelku. Poškozená se aktivně bránila, podezřelý ji měl však strhnout na zem a kabelku jí vytrhnout a z místa utéct. Žena při incidentu utrpěla drobnější zranění a vznikla jí škoda na majetku.
Díky dobré práci všech zainteresovaných policistů a kriminalistů, kamerovým záznamům i místní znalosti policistů se podařilo podezřelého ztotožnit a zadržet. Muž se k jednání doznal. Kriminalisté rovněž zjistili, že se obdobné trestné činnosti dopouštěl i v minulosti.
Zadrženému muži šluknovští policisté v uplynulých dnech sdělili podezření z přečinu krádeže. Zároveň kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání a obvinili jej ze zvlášť závažného zločin loupeže. Muž byl v rámci zkráceného přípravného řízení vedeného ve věci krádeží postaven před soud do 48 hodin, přičemž soudce rozhodl o nepodmíněném trestu odnětí svobody. Na další rozhodnutí soudu ve věci zvlášť závažného zločinu loupeže si tak počká za mřížemi.
Děčín 2. dubna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje