Muž kvůli vidině rychlého zbohatnutí zastavil dům a přišel o více než osm milionů korun
ROKYCANSKO – Osmačtyřicetiletý poškozený investoval do podvodné společnosti zhruba rok v době od 15. ledna loňského roku do 21. ledna letošního roku a pravděpodobně o všechny finanční prostředky přišel.
Muž se s těmito informacemi dostavil v pátek 13. února v odpoledních hodinách na obvodní oddělení v Rokycanech. Kontakt s neznámým mužem z investiční společnosti navázal někdy v lednu loňského roku prostřednictvím svého kamaráda, který měl také investovat. Komunikace probíhala převážně za pomoci aplikace a také emailem. Poškozený po získání potřebných informací projevil zájem o investování do kryptoměn a 15. ledna loňského roku obdržel investiční smlouvu. Za účelem získání důvěryhodnosti pak podvodník zaslal muži fotokopii svého občanského průkazu. Poškozený tedy věřil, že je vše v pořádku a založil si u společnosti účet se svým jménem včetně kryptopeněženky. Začal převádět finanční prostředky na kryptoměnu a aby zisk maximalizoval, zastavil svůj dům. Tyto prostředky ve výši více než 5 milionů korun okamžitě začal po částech vkládat do platformy ve víře, že dojde ke zhodnocení. Dále vkládal své i půjčené peníze, kdy se jednalo o dalších několik milionů korun. Zhruba v půlce ledna letošního roku se pokusil o výběr zhodnocené kryptoměny ze své kryptopeněženky, to se mu ale samozřejmě bohužel nepodařilo. Byl mu doručen email s žádostí o uhrazení zhruba 800 000 korun za účelem rozmrazení účtu. Tuto částku již odmítl uhradit s tím, že nemá dostatečné prostředky. Jeho osobní bankéř mu sdělil, že další variantou je převezení hotovosti z Velké Británie specializovanou firmou za poplatek 8 000 dolarů. To také odmítl a s bankéřem si domluvil, že prostředky může vyzvednout v sídle společnosti ve Velké Británii. Poškozený tam skutečně dorazil, avšak v sídle společnosti zjistil, že daná firma se na dané adrese vůbec nenachází. Po tomto už mu tedy nezbývalo nic jiného, než vše nahlásit policii. Celková škoda pak přesáhla částku 8 200 000 korun. Rokycanští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod a případem se dále zabývají.
por. Bc. Ondřej Hodan
17. února 2026