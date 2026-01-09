Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Muž, který vniknul do více jak 20 vozidel skončil ve vazbě
Recidivista na svobodě vydržel pouze dva měsíce.
Mělnickým kriminalistům se ve velmi krátké době podařilo dopadnout a obvinit 24letého muže, který vniknul během několika dnů na veřejných parkovištích do zaparkovaných automobilů. Dále se dostal i na soukromé pozemky poškozených kde prohledal jejich vozidla. Kriminalisté zatím evidují celkem 25 takových případů, a to v obci Nedomice, Čakovičky a Libiš.
K prvním případům došlo v posledních dnech roku 2025 v obci Čakovičky, další se odehrály v prvních třech dnech tohoto roku. Během jedné noci muž stihl překonat oplocení a vniknout do vozidel majitelů dokonce 10x.
Z většiny vozidel neodcizil nic, pouze v několika případech odcizil drobnou hotovost, ale například i doklady, bundu nebo dárkové poukazy. Celková škoda, kterou způsobil je necelých 12 tisíc korun.
Touto cestou bychom chtěli apelovat na majitele vozidel, aby si svůj majetek chránili a svá vozidla si řádně zabezpečili a uzamykali je. Téměř všechna vozidla, do kterých 24letý muž vniknul, nebyla uzamčena a majitelé mu tak usnadnili práci.
Kriminalistům se na základě výborné osobní znalosti podařilo vytipovat podezřelého muže, který se ke skutkům následně doznal. Muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu porušování domovní svobody a krádeže, za což mu může hrozit až 2letý trest odnětí svobody.
S ohledem na to, že teprve před 2 měsíci opustil brány věznice, kde si odpykával trest taktéž za majetkovou trestnou činnost, podali kriminalisté návrh na vzetí obviněného do vazby, a to především proto, aby v trestné činnosti nepokračoval. Státní zástupce návrh akceptoval a soudce okresního soudu v Mělníku na obviněného vazbu uvalil.
Kriminalisté na tomto případu nadále pracují, kdy v místě evidují další případy vniknutí do zaparkovaných vozidel a je tak pravděpodobné, že se počet vozidel, do kterých měl obviněný muž vniknout, navýší.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
9. ledna 2026