Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Muž, který okradl zraněnou seniorku, spravedlnosti neunikl

Pachatele vypátrali mimonští policisté a soud ho poslal na 11 měsíců do věznice. 

Mimonští policisté ve spolupráci s kriminalisty vypátrali pachatele, který v dubnu letošního roku na veřejném místě v Mimoni okradl zraněnou 78letou seniorku. Potom, co upadla na schodišti a krvácela, jí odcizil kabelku a ponechal bez jakékoliv pomoci jejímu osudu. Jedná se o 66letého muže z Děčínska. Ten se svým jednáním dopustil nejen krádeže, ale také přečinu neposkytnutí pomoci. Podle znaleckého posudku totiž byla žena po pádu ze schodů v době, kdy ji okrádal, v přímém ohrožení života. Detaily případu naleznete v odkazu pod článkem.

Okresní soud v České Lípě ho v této souvislosti uznal vinným ze spáchání přečinů krádeže a neposkytnutí pomoci a odsoudil ho k úhrnnému trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou v trvání 11 měsíců. Rozsudek již nabyl právní moci.

4. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 