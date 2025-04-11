Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Muž, který okradl zraněnou seniorku, spravedlnosti neunikl
Pachatele vypátrali mimonští policisté a soud ho poslal na 11 měsíců do věznice.
Mimonští policisté ve spolupráci s kriminalisty vypátrali pachatele, který v dubnu letošního roku na veřejném místě v Mimoni okradl zraněnou 78letou seniorku. Potom, co upadla na schodišti a krvácela, jí odcizil kabelku a ponechal bez jakékoliv pomoci jejímu osudu. Jedná se o 66letého muže z Děčínska. Ten se svým jednáním dopustil nejen krádeže, ale také přečinu neposkytnutí pomoci. Podle znaleckého posudku totiž byla žena po pádu ze schodů v době, kdy ji okrádal, v přímém ohrožení života. Detaily případu naleznete v odkazu pod článkem.
Okresní soud v České Lípě ho v této souvislosti uznal vinným ze spáchání přečinů krádeže a neposkytnutí pomoci a odsoudil ho k úhrnnému trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou v trvání 11 měsíců. Rozsudek již nabyl právní moci.
4. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková