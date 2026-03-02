Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Muž kradl motorky, auta i nářadí
Škoda přesáhla 1 milion korun.
Policisté z oddělení obecné kriminality v Jičíně v uplynulých dnech podali Okresnímu státnímu zástupci v Jičíně návrh na podání obžaloby proti 29letému muži, který je obviněn z rozsáhlé trestné činnosti.
Muž se měl od května roku 2025 do ledna letošního roku dopouštět trestných činů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí.
Podle zjištění policistů měl muž vstupovat za účelem vlastního majetkového prospěchu na pozemky domů nebo kradl na volně přístupných místech. Jeho cílem byly především motocykly s příslušenstvím různých značek a typů. V jednom případě odcizil čtyřkolku a ve dvou dalších odcizil automobil. V dalším případě využil automobil pouze k vlastnímu svezení, po němž jej vrátil zpět na původní místo zaparkování. V převážné většině situací mu krádež usnadnil fakt, že klíče byly ponechány v zapalování nebo na viditelném místě v blízkosti vozidla.
Kromě toho se dopustil i krádeží peněženek s platebními kartami, peněz či různého nářadí. Odcizená vozidla měl řídit či používat, i přesto, že mu byl uložen platný zákaz řízení motorových vozidel.
Perimetrem jeho krádeží byl zejména okres Jičín, dále Hradecko a jednotně okres Trutnov a Semily. Díky dobré práci policistů se podařila převážná většina odcizených věcí vrátit původním majitelům.
Policie upozorňuje, aby lidé věnovali zvýšenou pozornost zabezpečení svého majetku. Automobily i motocykly je nutné vždy řádně zamykat, nenechávat klíče v zapalování ani na viditelných místech v jejich blízkosti. Stejně tak doporučujeme zabezpečit nářadí, peněženky a další cennosti, zejména pokud se nacházejí na volně přístupných místech.
por. Mgr. Martin Stránský