Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muž kradl měděné kabely
Do Světlé nad Sázavou se opakovaně vracel.
Světelští policisté na začátku tohoto týdne zadrželi osmatřicetiletého muže, který opakovaně cestoval vlakem do Světlé nad Sázavou, kde v železničních výhybkách kradl měděné kabely a stykové transformátory. Svým jednáním způsobil škodu přesahující 200 tisíc korun. Muž byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů, za které mu hrozí trest odnětí svobody až na šest let.
V pondělí 4. května před druhou hodinou odpoledne přijali světelští policisté oznámení od zaměstnance správy železnic o krádeži stykových transformátorů a měděných kabelů na železniční trati v prostoru vlakového nádraží. Kvůli tomu signalizace průjezdu vlaků hlásila poruchu. Hlídka na místě provedla šetření a podařilo se jí získat informace vedoucí k možnému pachateli, který byl spatřen v blízkosti tratě. Následně policisté podezřelého muže vypátrali a zadrželi u zámeckého parku, kde se ukrýval. Také zajistili tašku, kterou ukryl ve křoví. Poté zadržený muž s pouty na rukou již směřoval na policejní služebnu, kde byl umístěn do policejní cely. Případ policisté ve spolupráci s kriminality dále pečlivě prověřovali a zjistili, že osmatřicetiletý muž se do Světlé nad Sázavou vracel opakovaně. Již začátkem dubna světelští policisté prověřovali obdobný případ, kdy byla na železnici hlášena závada zabezpečovacího zařízení a zaměstnanci následně zjistili, že na nádraží z několika výhybek zmizely měděné kabely a došlo k poškození zařízení. Podezřelý tak způsobil celkovou škodu přibližně za 220 tisíc korun.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání osmatřicetiletého muže z Kolínska. „Cizinec, který u nás žije dlouhodobě, byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže a pokračujícího zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Obviněný se ke krádežím doznal. Peníze získané prodejem měděných kabelů využíval pro vlastní potřebu. Město si vytipoval náhodně, když cestoval za známým do Havlíčkova Brodu. Policistům vydal nářadí, které měl u sebe a které používal k demontování kabelů. Po provedení všech nezbytných úkonů byl obviněný ze zadržení propuštěn. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na šest let.
por. ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
7. května 2026