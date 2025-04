Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž je stíhán vazebně

Havlíčkobrodští kriminalisté objasnili sérii vloupání do různých objektů.

Havlíčkobrodští kriminalisté dopadli muže, který se vloupal do různých objektů na Havlíčkobrodsku a v jednom případě v Humpolci. Svým jednáním způsobil škodu za téměř 250 tisíc korun. Navíc usedal za volant i přes to, že má zákaz řízení. Obviněn byl ze spáchání tří trestných činů a na podaný návrh byl vzat do vazby. Muži hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Policisté jednotlivé případy prověřovali a šetřením se jim podařilo získat informace k pachateli, kdy následně zjistili i jeho totožnost. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání. „Osmatřicetiletý muž z Havlíčkobrodska byl obviněn ze spáchání pokračujících přečinů krádeže, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Muž byl v minulosti již soudně trestán za různorodou trestnou činnost. Za sebou má i pobyty ve vězení, aktuálně je ve zkušební době podmíněného trestu, který by mu měl skončit v létě roku 2027.

Muž byl obviněn z toho, že v období od druhé poloviny února do začátku dubna se v osmi případech vloupal a v jednom případě pokusil vloupat do různých objektů. Začátkem měsíce března se v Chotěboři jeho cílem stala prodejna s nábytkem, kde po demontování elektronického mechanismu dveří vnikl do prodejny, odkud odcizil příruční pokladnu s finanční hotovostí. V Chotěboři bez povšimnutí nezůstala ani galanterie. V Humpolci si vyhlédl trafiku, do které za užití násilí vnikl, a odcizil více než deset kartonů cigaret různých značek. V Přibyslavi se vloupal například do ordinace, v Havlíčkově Brodě do kadeřnictví, lékárny a prodejny potravin, avšak do té se mu dostat nepodařilo. Svým jednáním způsobil škodu odcizením za více než 150 tisíc korun, další škoda vznikla poškozením. Kriminalisté dále zjistili, že nejméně ve čtyřech případech usedl za volant vozidla Škoda Octavia i přes to, že má na základě rozhodnutí městského úřadu uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí

14. dubna 2025

