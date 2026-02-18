Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muž je obviněn ze znásilnění a týrání
Kriminalisté ho zadrželi, soud rozhodl o vazbě.
Kriminalisté z Havlíčkobrodska zadrželi muže, který v obci na Chotěbořsku dlouhodobě a opakovaně fyzicky i sexuálně napadal svoji manželku. Podezřelého muže kriminalisté obvinili ze dvou trestných činů, za které mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. Muž je stíhán vazebně.
Policisté vyjížděli v úterý 10. února ve večerních hodinách do obce na Chotěbořsku, kde opilý muž svoji manželku nejprve slovně urážel a následně ji fyzicky napadl. Provedená dechová zkouška u něj vykázala hodnotu 2,40 promile alkoholu. Policisté muže zajistili a převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
Případ začali šetřit chotěbořští policisté a následně si jej převzali havlíčkobrodští kriminalisté. Prověřováním zjistili, že žena přibližně od roku 2024 téměř na každodenní bázi čelila agresivnímu chování a sexuálnímu násilí ze strany manžela. Muž ji opakovaně vulgárně urážel, fyzicky napadal, bil ji pěstmi a kopal. Žena po napadeních nikdy nevyhledala lékařské ošetření.
Na základě shromážděných důkazů kriminalisté muže po jeho vystřízlivění zadrželi a zahájili trestní stíhání. „Muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu znásilnění a zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Obviněný muž byl na návrh podaný státním zástupcem vzat do vazby a policisté ho odvezli do věznice v Hradci Králové.
Za závažnou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
18. února 2026