Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Muž hrozící sebevraždou

Kriminalisté pátrají po muži, který se přes sms rozloučil se svými blízkými a nyní je nezvěstný. 

Pohřešovaný byl naposledy viděn dnes, v dopoledních hodinách, na adrese svého bydliště v ulici Podkovářská v Praze 9. Poté všem svým blízkým rozeslal sms zprávu, ze které je patrné, že se se všemi loučí a chce si sáhnout na život. V minulosti se již o sebevraždu pokusil a byl hospitalizován v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. 

Dvaačtyřicetiletý muž je přibližně 180 centimetrů vysoký a v době odchodu měl na sobě modrou bundu a modré kalhoty. Mohl by se pohybovat po celém území hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že se ho kriminalistům do současné chvíle nepodařilo vypátrat a je zde důvodná obava o jeho život, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud jste pohřešovaného kdekoliv viděli, nebo máte informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím okamžitě linku 158. 

por. Richard Hrdina
25. listopadu 2025
 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 