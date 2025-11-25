Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Muž hrozící sebevraždou
Kriminalisté pátrají po muži, který se přes sms rozloučil se svými blízkými a nyní je nezvěstný.
Pohřešovaný byl naposledy viděn dnes, v dopoledních hodinách, na adrese svého bydliště v ulici Podkovářská v Praze 9. Poté všem svým blízkým rozeslal sms zprávu, ze které je patrné, že se se všemi loučí a chce si sáhnout na život. V minulosti se již o sebevraždu pokusil a byl hospitalizován v psychiatrické nemocnici v Bohnicích.
Dvaačtyřicetiletý muž je přibližně 180 centimetrů vysoký a v době odchodu měl na sobě modrou bundu a modré kalhoty. Mohl by se pohybovat po celém území hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že se ho kriminalistům do současné chvíle nepodařilo vypátrat a je zde důvodná obava o jeho život, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud jste pohřešovaného kdekoliv viděli, nebo máte informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím okamžitě linku 158.
por. Richard Hrdina
25. listopadu 2025