Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Muž byl obviněn ze spáchání zločinu a několika přečinů
V Pňovanech s nožem v ruce ohrožoval jiné osoby. Soudce včera rozhodl, že obviněný bude vzat do vazby.
Dne 12. října 2025 v půl jedné v noci přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení, že v kempu v Pňovanech měl opilý muž s nožem v ruce vyhrožovat několika osobám. Operační důstojník na místo vyslal policejní hlídky. Policisté agresora, který se stále nacházel v kempu, omezili na osobní a umístili do policejní cely. Případ si převzali kriminalisté územního odboru Plzeň – venkov, kteří prováděli řadu procesních úkonů, ohledání místa činu, výslechy svědků, vyhodnocení kamerového záznamu. Následující den pětačtyřicetiletého cizince obvinili ze spáchání zločinu vydírání a přečinů porušování domovní svobody, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví.
Podle vypracovaného usnesení o zahájení trestního stíhání se protiprávního jednání měl dopustit tím, že po předchozím požívání alkoholu vstoupil do bungalovu, čímž porušil domovní svobodu uživatelů bungalovu, kteří tam v tu dobu byli přítomni. V kuchyni pustil vodu do dřezu a otevřel lednici. Zvuk a pohyb cizí osoby v kuchyni zalarmoval ženu ve vedlejším pokoji. Když vyšla ven, spatřila neznámého muže u kuchyňské linky. Nato vzal muž do ruky nůž z kuchyňské desky a namířil jej proti ženě s tím, že má být zticha. Čepel se dotýkala její kůže. Do kuchyně vešla druhá žena, vzal do druhé ruky další nůž a vykročil s nimi proti této ženě. Ženy muže prosily, ať je nechá být a opustí jejich byt. Pak muž s oběma noži odešel k blízké pergole, kde seděly další osoby. Hrozil jim, že pokud neztlumí hudbu, tak je podřeže. Poté nože zabodl do lavičky a stále dokola vyhrožoval, že je zabije. Nikdo naštěstí zraněn nebyl.
Kriminalisté státnímu zástupci spolu se spisovým materiálem doručili i podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce včera odpoledne rozhodl, že obviněný bude stíhán vazebně.
por. Dagmar Mifková
15. října 2025