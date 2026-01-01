Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Muž a žena čelí obvinění z několika trestných činů
Hrozí jim až deset let za mřížemi.
Kroměřížským kriminalistům se podařilo objasnit případ distribuce pervitinu, který se v průběhu vyšetřování rozšířil o další závažnou trestnou činnost.
Muž a žena tvořící pár nejméně od listopadu roku 2024 do května minulého roku si opatřovali pervitin, který pak v přesně nezjištěném množství prodal, nebo zdarma předal několika osobám.
V létě roku 2024 se mimo jiné společně dopustili ublížení na zdraví. V průběhu návštěvy majitele bytu, který jim přišel vypovědět nájemní smlouvu, ho vulgárně i fyzicky v bytě napadli. Majitel bytu utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici.
Tentýž pár v průběhu prvního čtvrtletí roku 2025 u sebe ubytoval jejich společnou známou. Vědomi si její duševní poruchy ji přiměli ke krádežím, které byla nucena pod pohrůžkou fyzické újmy její rodiny činit. Kradla v obchodech zejména různé potraviny a drogérii dle jejich požadavků. Tuto ženu také ve svém bytě zamykali a brali jí mobilní telefon, aby nemohla komunikovat se svojí rodinou. Tu samou ženu chtěli využít k sexuálním službám za úplatu. K tomu nakonec nedošlo.
Nyní již obviněnému padesátiletému muži, který je stíhán vazebně a pětatřicetileté ženě hrozí za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, ublížení na zdraví, krádež, vydírání, omezování svobody a kuplířství ve stádiu pokusu až deset let za mřížemi. Není vyloučeno, že se bude trestní stíhání rozšiřovat o další skutky.
20. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.