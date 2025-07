Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Mustang skončil ve svodidlech

LIBERECKO - Řidič na mokré vozovce dostal smyk a narazil do ocelových svodidel.

V pondělí 21. července v čase 17:00 hodin se stala dopravní nehoda v katastru obce Paceřice. Jedenatřicetiletý řidič jel s osobním vozidlem Ford Mustang po silnici první třídy č. 35 ve směru od Turnova na Liberec. Při jízde v prostředním jízdním pruhu ve snaze se zařadit do pravého jízdního pruhu, však nepřizpůsobil rychlost své jízdy stavu a povaze mokré vozovky, čímž uvedl auto do smyku, vlivem něhož došlo následné také ke střetu s ocelovými svodidly. Nárazem se auto ješte otočilo do protisměru a v konečné fázi zůstalo stát v prostředním jízdním pruhu.

Naštestí nedošlo k žádnému zranění osob. Ovšem výše škody na vozidle Ford Mustang činí zhruba v této chvíli odhadem 300 tisíc korun. Technická závadu jako přičina dopravní nehody byla vyloučena na místě a dechová zkouška na přítomnost alkoholu u řidiče vozidla ukázala nulovou hodnotu. Uvedenou dopravní nehodu nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci.



22. července 2025

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem