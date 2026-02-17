Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Můj brácha má prima bráchu
Před měsícem přišel o řidičský průkaz za jízdu pod vlivem alkoholu. Aby mohl dál „beztrestně“ řídit, bez dovolení si vypůjčil doklady svého bratra.
V úterý 10. února krátce po 9. hodině ráno si policisté z oddělení hlídkové služby ve Svitavách všimli vozidla, jehož řidič na sebe upozornil jízdou přes plnou čáru. Z toho důvodu se ho policisté rozhodli zastavit a zkontrolovat. Řidič policistům standardně předložil řidičský průkaz k lustraci. Ti si ale okamžitě všimli určitých rozdílů mezi fotografií na dokladu a reálným vzhledem řidiče. Zároveň zjistili, že muž má bratra, který mu je naopak velmi podobný. Pak už stačilo několik dobře mířených otázek ze strany policistů a řidič se jim přiznal, že si doklad vypůjčil od svého bratra, který o tom neví. Důvodem byla skutečnost, že mu zhruba před měsícem policisté jeho řidičský průkaz zadrželi, neboť řídil pod vlivem alkoholu.
Policisté 50letému muži na místě zakázali další jízdu. Řízení se zadrženým řidičským průkazem a prokázání se cizím dokladem policisté oznámili k řešení příslušným správním orgánům. Za spáchání dopravního přestupku tím, že přejel přes plnou čáru, dostal na místě pokutu.
por. Mgr. Iveta Kopecká