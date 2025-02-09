Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Mrtvý muž v jablonecké přehradě
K určení příčiny smrti muže nalezeného ve vodní nádrži Mšeno byla nařízena soudní pitva.
Dnes dopoledne krátce před půl devátou policisté na lince 158 přijali oznámení o pravděpodobně utopené osobě nacházející se u hráze ve vodní nádrži Mšeno v Jablonci nad Nisou. Na místo ihned vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému včetně potápěčů ze zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Provedenými úkony na místě nálezu mrtvé osoby bylo zjištěno, že se jedná o muže v seniorském věku. Prvotním ohledáním těla nebyly zjištěny známky toho, že by na jeho smrti měla podíl druha osoba. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří jablonečtí kriminalisté.
nprap. Dagmar Sochorová