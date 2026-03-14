Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Mrazák ukrýval těla více jak 100 koťat
Dalších 25 nemocných koček žilo v nevhodných podmínkách.
Tepličtí kriminalisté se zabývají otřesným případem týrání koček. Chovatelka v pronajatém bytě chovala v nevhodných podmínkách 25 koček různého stáří. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a záněty v očích. Při domovní prohlídce bylo následně v mrazáku nalezeno více jak 100 těl koťat.
Policisté zahájili na základě trestního oznámení prověřování pro podezření z týrání velkého počtu koček. To bylo zakončeno provedením domovní prohlídky. V bytě se nacházelo 25 koček, které byly viditelně zanedbané s různými zdravotními problémy. Některé měly na krku gumičky, které vytvářely kožní záněty. Byt byl plný výkalů a nepořádku. V pultovém mrazáku a v šuplíkách v lednici bylo nalezeno přes 100 zmrzlých tělíček koťat. Po zadokumentování celého případu sdělili policisté 49leté ženě obvinění z několika trestných činů, a to týrání zvířat, chov v nevhodných podmínkách a zanedbání péče o zvíře. Policisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který však státní zástupce neakceptoval a žena je tak vyšetřována na svobodě.
14. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí