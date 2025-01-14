Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Zatajení věci
Policisté obvodního oddělení Plzeň 1 vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu zatajení věci.
Protiprávního jednání se měl dopustit dosud neustanovený pachatel, který dne 28. listopadu 2025 kolem jedné hodiny odpoledne nalezl v tramvaji číslo 1 brašnu, ve které se nacházel tablet a notebook. Poškozená žena brašnu zapomněla v tramvaji na sedačce. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na několik desítek tisíc korun.
Policisté se případem zabývají a v rámci jeho prověřování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na kterých je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení, která byla naposledy viděna v Plzni městské části Slovany, na náměstí Milady Horákové.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.
por. Michaela Raindlová
14. ledna 2025