Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zapaloval kontejnery

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 29letého muže, kterého obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví. Obviněný přitom není pro policisty neznámou osobou. Již v minulosti byl za přečin výtržnictví pravomocně odsouzen. 

Podle dosud zjištěných skutečností se muž v polovině března letošního roku násilím vloupal do neobývaného bytového domu. Uvnitř si měl nejprve zjišťovat přítomnost hořlavých materiálů, aniž by se zajímal o případnou přítomnost osob. Následně zapalovačem úmyslně zapálil matraci a dům opustil, přičemž sledoval, zda se požár rozšíří. Když k tomu nedošlo, vrátil se zpět a zapálil další matraci. Požár se poté rozšířil a způsobil škodu přesahující jeden milion korun. Naštěstí byl objekt v té době prázdný, a nedošlo tak k ohrožení zdraví ani života osob.

Ani tím však jeho nebezpečné jednání neskončilo. O měsíc později neoprávněně vnikl do prostoru nákladové rampy jedné prodejny, kde úmyslně zapálil obsah dvou plastových kontejnerů. Z místa následně odešel, aniž by se zajímal o možné následky. Přibližně o pět hodin později pak pokračoval v zakládání dalších požárů. Zapálil odpadkový koš na trolejbusové zastávce v ulici Štefánikova, kontejnery a plastovou popelnici v ulici Střední cesta a další odpadkový koš.

Policisté zahájili po podezřelém muži okamžité pátrání. Díky velmi dobré místní znalosti, výborné operativní činnosti a spolupráci několika složek policie, podpořené také informacemi od všímavých svědků, se policistům z obvodního oddělení Plzeň 2 podařilo muže v krátké době vypátrat a zadržet. Svým rychlým a profesionálním zásahem tak zabránili možnému pokračování nebezpečné trestné činnosti a dalším škodám na majetku.

Obviněný se ke svému jednání doznal, přičemž uvedl, že nedokáže vysvětlit, proč požáry zakládal. Policisté u něj navíc provedli orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem přesahujícím jedno a půl promile alkoholu.

Policejní komisař následně podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Michaela Raindlová
29. dubna 2026

Odkazy do noveho okna

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 