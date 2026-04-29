Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Zapaloval kontejnery
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 29letého muže, kterého obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví. Obviněný přitom není pro policisty neznámou osobou. Již v minulosti byl za přečin výtržnictví pravomocně odsouzen.
Podle dosud zjištěných skutečností se muž v polovině března letošního roku násilím vloupal do neobývaného bytového domu. Uvnitř si měl nejprve zjišťovat přítomnost hořlavých materiálů, aniž by se zajímal o případnou přítomnost osob. Následně zapalovačem úmyslně zapálil matraci a dům opustil, přičemž sledoval, zda se požár rozšíří. Když k tomu nedošlo, vrátil se zpět a zapálil další matraci. Požár se poté rozšířil a způsobil škodu přesahující jeden milion korun. Naštěstí byl objekt v té době prázdný, a nedošlo tak k ohrožení zdraví ani života osob.
Ani tím však jeho nebezpečné jednání neskončilo. O měsíc později neoprávněně vnikl do prostoru nákladové rampy jedné prodejny, kde úmyslně zapálil obsah dvou plastových kontejnerů. Z místa následně odešel, aniž by se zajímal o možné následky. Přibližně o pět hodin později pak pokračoval v zakládání dalších požárů. Zapálil odpadkový koš na trolejbusové zastávce v ulici Štefánikova, kontejnery a plastovou popelnici v ulici Střední cesta a další odpadkový koš.
Policisté zahájili po podezřelém muži okamžité pátrání. Díky velmi dobré místní znalosti, výborné operativní činnosti a spolupráci několika složek policie, podpořené také informacemi od všímavých svědků, se policistům z obvodního oddělení Plzeň 2 podařilo muže v krátké době vypátrat a zadržet. Svým rychlým a profesionálním zásahem tak zabránili možnému pokračování nebezpečné trestné činnosti a dalším škodám na majetku.
Obviněný se ke svému jednání doznal, přičemž uvedl, že nedokáže vysvětlit, proč požáry zakládal. Policisté u něj navíc provedli orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem přesahujícím jedno a půl promile alkoholu.
Policejní komisař následně podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Michaela Raindlová
29. dubna 2026