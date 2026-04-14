Vloupání do vozidel objasněno

Plzeňští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. Muž, který byl přitom teprve tři týdny na svobodě, se měl dopustit série vloupání do vozidel a další obdobné skutky jsou u něj nadále prověřovány. 

Podle dosud zjištěných skutečností si obviněný vybral ke své trestné činnosti v noci z 13. na 14. dubna garáže jednoho z bytových domů nedaleko centra města. Nejprve se pokoušel otevřít zaparkovaná vozidla bez použití násilí. Poté, co zjistil, že jsou všechna řádně uzamčena, přešel k násilnému jednání. Za použití předmětu připomínajícího páčidlo, který měl u sebe v batohu, se snažil do vozidel vniknout.

Celkem se pokusil vloupat do čtyř automobilů, přičemž u jednoho z nich rozbil zadní okénko. V průběhu svého jednání navíc poškodil zaparkovaný motocykl. Přestože si z místa odnesl pouze dioptrické brýle v hodnotě přibližně pět tisíc korun, škoda způsobená na poškozených, převážně luxusních vozidlech, byla předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun.

V dalším protiprávním jednání mu zabránila všímavost náhodného svědka, který zaslechl podezřelý hluk vycházející z garáží a neprodleně kontaktoval policii. Na místo okamžitě vyrazila hlídka, která muže během několika minut zadržela přímo při činu. Obviněný byl nalezen uvnitř jednoho z poškozených vozidel na sedadle řidiče.

Při zákroku se k jednání doznal a uvedl, že si chtěl na místě také aplikovat drogy. Policisté u něj navíc zajistili věci pocházející z další trestné činnosti.

Vzhledem k tomu, že byl muž v minulosti opakovaně odsouzen za majetkovou trestnou činnost a existovala důvodná obava z jejího opakování, podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce tento návrh akceptoval a muž je stíhán vazebně. V dalších několika případech nadále probíhá prověřování.

Díky rychlé a profesionální práci policistů a také díky všímavosti občana, kterému podezřelé zvuky z garáží nebyly lhostejné, se podařilo obviněného muže zadržet přímo při činu a zabránit tak dalším škodám na majetku.

Policisté v této souvislosti připomínají, že i když řidiči ve vozidlech nenechali na viditelných místech žádné cennosti, nemusí to pachatele odradit. Je proto důležité vozidlo vždy důsledně uzamykat, nenechávat v něm žádné věci, a to ani zdánlivě bezcenné, a parkovat pokud možno na osvětlených a frekventovaných místech. Všímavost okolí a včasné oznámení podezřelého chování mohou sehrát klíčovou roli při odhalení pachatele a zabránění další trestné činnosti.

por. Michaela Raindlová
14. dubna 2026

