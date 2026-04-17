Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Sexuální obtěžování
Plzeňští kriminalisté se zabývají případem sexuálního obtěžování, ke kterému došlo dne 16. listopadu loňského roku krátce před půl devátou ranní ve vlakovém kupé na hlavním vlakovém nádraží v Plzni.
Podle dosud zjištěných skutečností v okamžiku, kdy vlaková souprava přijížděla z Klatov do stanice Plzeň hlavní nádraží, vstoupil dosud neznámý muž do kupé, kde seděla poškozená. Muž následně začal mladou ženu sexuálně napadat, když se ji pokoušel líbat a osahával ji přes oblečení, přičemž ji násilím držel pod krkem. Poškozená se útoku aktivně bránila. Jakmile vlak zastavil, muž svého jednání zanechal a z místa utekl.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu sexuálního nátlaku a případem se nadále zabývají. V rámci prověřování se jim podařilo zajistit fotografie, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo kontaktovali linku 158.
por. Michaela Raindlová
17. dubna 2026