Recidivista skončil ve vazbě
Plzeňští policisté se zabývali případem 39letého muže, který je podezřelý z několika krádeží na území města. Podle dosud zjištěných skutečností měl během svého jednání způsobit škodu přesahující 35 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že nejde o jeho první střet se zákonem, skončil nakonec ve vazbě.
Jednoho ze skutků se měl dopustit 8. března letošního roku v obchodním centru v Plzni. Muž přistoupil k prodejnímu stánku s elektronikou, kde za použití síly uvolnil skleněnou posuvnou výplň výlohy. Vzniklým otvorem následně prostrčil ruku a odcizil několik vystavených mobilních telefonů. Hodnota odcizených přístrojů byla vyčíslena na přibližně 34 tisíc korun.
Další krádeže se měl dopustit v jedné prodejně v plzeňské městské části Lochotín. Z prodejní plochy si vzal vystavený bezdrátový reproduktor v hodnotě 1 200 korun, který ukryl pod oblečení. Poté bez zaplacení prošel pokladní zónou a prodejnu opustil. Krátce nato měl odcizené zboží schovat do odpadkového koše poblíž automatu na kávu. Jeho jednání však neuniklo pozornosti pracovníků ostrahy, kteří muže zachytili a přivolali policii.
Policisté následně muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Nejednalo se o jeho první protiprávní jednání. Devětatřicetiletý muž byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen.
A právě opakované páchání obdobné trestné činnosti vedlo policisty k tomu, že státnímu zástupci podali podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Soudce návrhu vyhověl a muž tak bude na další průběh trestního řízení čekat ve vazební věznici.
por. Michaela Raindlová
2. června 2026