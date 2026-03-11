Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám s pátráním
Policisté pátrají po mladém muži, který byl naposledy viděn 9. března 2026.
Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13170310260305
Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.
Pohřešovaný muž je hubené postavy vysoké cca 175 cm, má zelené oči a středně dlouhé rovné vlasy hnědé barvy česané na pěšinku. Je zdánlivého stáří 27-30 let a nosí strniště. Naposledy byl viděn 9. března kolem šesté hodiny ráno v místě svého bydliště, kdy měl odejít za svým kamarádem, se kterým se ovšem nesetkal. Pohřešovaný muž má mít psychické problémy.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
11. března 2026