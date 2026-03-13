Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám objasnit případ
Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed se obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci při objasnění události, ke které došlo dne 13. ledna letošního roku kolem desáté hodiny dopoledne na pobočce jedné instituce v Solní ulici v Plzni.
V uvedené době mělo při vyřizování požadavku klientky dojít k situaci, kdy jí měla být pracovnicí přepážky vrácena finanční hotovost ve výši 20 tisíc korun. Tuto částku měla zaměstnankyně pobočky převzít za účelem jejího zpracování a dočasně ji uložit k dalším finančním prostředkům, které měla v té době na pracovní přepážce. Následně bylo zjištěno, že požadavek klientky na uložení finanční částky není možné provést, a hotovost jí byla vrácena zpět. S touto částkou jí ale měly být omylem vydány i další finanční prostředky ve výši několika tisíc korun, které souvisely s předchozími transakcemi.
Klientka si měla hotovost převzít, uložit ji do svého pouzdra a z pobočky odejít. Není vyloučeno, že si vzniklé situace vůbec nevšimla a může mít u sebe finanční částku, která jí nenáleží.
Policisté se proto obracejí přímo na uvedenou klientku, případně na osoby, které by mohly pomoci s jejím ztotožněním, aby se obrátila na nejbližší služebnu Policie České republiky. Veškeré informace mohou přispět k objasnění celé situace a k navrácení finančních prostředků oprávněnému subjektu.
por. Michaela Raindlová
13. března 2026