Pomozte nám objasnit případ - AKTUALIZACE

Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed se obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci při objasnění události, ke které došlo dne 13. ledna letošního roku kolem desáté hodiny dopoledne na pobočce jedné instituce v Solní ulici v Plzni. 

AKTUALIZACE:

Dle poznatků ze strany poškozené instituce jsme zveřejnili pátrácí relaci po neznámé osobě, která by mohla poskytnout důležité informace k trestnímu řízení. Žena zveřejněná na fotografii se na základě medializace případu osobně dostavila na obvodní oddělení Plzeň - střed k podání vysvětlení. Jejím výslechem policisté zjistili, že tato žena si odnesla z pobočky pouze své peníze, a proto toto pátrání odvoláváme.

por. Ing. Eva Červenková
15. března 2026

V uvedené době mělo při vyřizování požadavku klientky dojít k situaci, kdy jí měla být pracovnicí přepážky vrácena finanční hotovost ve výši 20 tisíc korun. Tuto částku měla zaměstnankyně pobočky převzít za účelem jejího zpracování a dočasně ji uložit k dalším finančním prostředkům, které měla v té době na pracovní přepážce. Následně bylo zjištěno, že požadavek klientky na uložení finanční částky není možné provést, a hotovost jí byla vrácena zpět. S touto částkou jí ale měly být omylem vydány i další finanční prostředky ve výši několika tisíc korun, které souvisely s předchozími transakcemi.

Klientka si měla hotovost převzít, uložit ji do svého pouzdra a z pobočky odejít. Není vyloučeno, že si vzniklé situace vůbec nevšimla a může mít u sebe finanční částku, která jí nenáleží.

Policisté se proto obracejí přímo na uvedenou klientku, případně na osoby, které by mohly pomoci s jejím ztotožněním, aby se obrátila na nejbližší služebnu Policie České republiky. Veškeré informace mohou přispět k objasnění celé situace a k navrácení finančních prostředků oprávněnému subjektu.

por. Michaela Raindlová
13. března 2026

