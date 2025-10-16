Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté pátrají po starším muži
Pohřešovaný byl naposledy viděn 10. října v odpoledních hodinách.
Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=15411015250305
Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.
Pohřešovaný muž je střední postavy vysoké 180 cm, má modré oči a krátké vlasy šedé barvy s čelní pleší. Je zdánlivého stáří 60 let. Nosí bradku.
Bližší popis oblečení: černá bunda.
Pohřešovaný muž byl naposledy viděn 10. října 2025 v odpoledních hodinách v místě svého trvalého bydliště v Plzni městské části Vinice. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
16. října 2025