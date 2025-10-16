Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pátrají po starším muži

Pohřešovaný byl naposledy viděn 10. října v odpoledních hodinách. 

Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=15411015250305

Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.

Pohřešovaný muž je střední postavy vysoké 180 cm, má modré oči a krátké vlasy šedé barvy s čelní pleší. Je zdánlivého stáří 60 let. Nosí bradku. 

Bližší popis oblečení: černá bunda.

Pohřešovaný muž byl naposledy viděn 10. října 2025 v odpoledních hodinách v místě svého trvalého bydliště v Plzni městské části Vinice. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158. 

por. Michaela Raindlová
16. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 