Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pátráme po pohřešované dívce
Dívka byla naposledy viděna dne 2. září 2025 ve čtvrt na dvě odpoledne v místě svého bydliště v Plzni.
Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=3200903250320
Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.
Pohřešovaná dívka je hubené postavy vysoké 165-175 cm, má hnědé oči a středně dlouhé vlasy hnědé barvy. Je zdánlivého stáří 14-16 let. Nosí dioptrické brýle, zadrhává se v řeči a vyslovuje špatně hlásku Ř.
Popis oblečení: růžová mikina, džíny, černá slabá bunda, černé boty a černý batoh značky Adidas.
Dívka byla naposledy viděna dne 2. září 2025 ve čtvrt na dvě odpoledne v místě svého bydliště v Plzni. Následně měla odjet autobusem za příbuznými do obce Krukanice u Pernarce na severním Plzeňsku, kam nedorazila.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
3. září 2025