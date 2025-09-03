Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátráme po pohřešované dívce

Dívka byla naposledy viděna dne 2. září 2025 ve čtvrt na dvě odpoledne v místě svého bydliště v Plzni. 

Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=3200903250320

Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.

Pohřešovaná dívka je hubené postavy vysoké 165-175 cm, má hnědé oči a středně dlouhé vlasy hnědé barvy. Je zdánlivého stáří 14-16 let. Nosí dioptrické brýle, zadrhává se v řeči a vyslovuje špatně hlásku Ř.

Popis oblečení: růžová mikina, džíny, černá slabá bunda, černé boty a černý batoh značky Adidas.

Dívka byla naposledy viděna dne 2. září 2025 ve čtvrt na dvě odpoledne v místě svého bydliště v Plzni. Následně měla odjet autobusem za příbuznými do obce Krukanice u Pernarce na severním Plzeňsku, kam nedorazila.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158. 

por. Michaela Raindlová
3. září 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 