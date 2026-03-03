Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pátráme po muži z fotografie
Pohřešovaný byl naposledy viděn koncem února.
Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14440226260305
Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.
Pohřešovaný muž je hubené postavy, vysoké přibližně 180 až 190 cm. Má modré oči a krátké, rovné hnědé vlasy. Jeho zdánlivého stáří 35 až 40 let.
Naposledy byl viděn dne 21. února 2026 v Plzni. Krátce poté ještě kontaktoval svou blízkou osobu prostřednictvím SMS zprávy. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
3. března 2026