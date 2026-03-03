Policie České republiky  

Pátráme po muži z fotografie

Pohřešovaný byl naposledy viděn koncem února. 

Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14440226260305

Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.

Pohřešovaný muž je hubené postavy, vysoké přibližně 180 až 190 cm. Má modré oči a krátké, rovné hnědé vlasy. Jeho zdánlivého stáří 35 až 40 let.

Naposledy byl viděn dne 21. února 2026 v Plzni.  Krátce poté ještě kontaktoval svou blízkou osobu prostřednictvím SMS zprávy.  Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158. 

por. Michaela Raindlová
3. března 2026

