Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Nalezl platební kartu a ponechal si ji
Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Protiprávního jednání se měl dopustit dosud neustanovený pachatel tím, že dne 25. října 2025 nalezl peněženku, ve které byla mimo jiné platební karta. Místo toho, aby nález poctivě odevzdal na nejbližší oddělení policie, ponechal si jej a platební kartu následně použil k neoprávněné platbě.
Policisté se případem začali zabývat a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na kterých je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.
por. Michaela Raindlová
15. prosince 2025