Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Na nedělní fotbalový zápas mužstev FC Viktoria Plzeň a FC Baník Ostrava se připravují i policisté
PLZEŇ - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje připravilo k zajištění klidu a veřejného pořádku bezpečnostní opatření.
V neděli 26. října 2025 od 18:30 hodin se v Doosan Aréně v Plzni uskuteční fotbalové utkání Chance ligy mezi mužstvy FC Viktoria Plzeň a FC Baník Ostrava. V souvislosti se zajištěním klidu a veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu připravilo Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje bezpečnostní opatření. Přípravě jsme věnovali maximální pozornost a v případě narušení veřejného pořádku jsme připraveni okamžitě a efektivně zasáhnout.
Na dodržování pořádku a bezpečnosti nejen v bezprostředním okolí fotbalového stadionu budou dohlížet policisté obvodních oddělení, speciální pořádkové jednotky a krajské pořádkové jednotky. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou zajišťovat hlídky dopravní policie. Do policejního opatření jsou nasazeni i členové antikonfliktního týmu, policisté z oddělení služební kynologie se služebními psy a také policisté oddělení služební hipologie se služebními koňmi.
Před zápasem, v jeho průběhu a po jeho skončení budeme průběžně shromažďovat a vyhodnocovat aktuální informace. Situaci a chování nejen fanoušků obou týmů budeme monitorovat jednak v bezprostřední blízkosti sportovní arény, v centru města, ale i přilehlých městských částech. Pod dohledem policistů budou samozřejmě i všechny příjezdové cesty do Plzně. Žádáme fanoušky obou mužstev, ale i občany města a jeho návštěvníky, aby v den konání zápasu svá vozidla parkovali na vyhrazených parkovištích, nebránili provozu a dbali pokynů policistů.
Všem sportovním fanouškům přejeme příjemný a ničím nerušený fotbalový zážitek!
por. Mgr. Dagmar Mifková
24. října 2025