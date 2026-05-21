Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Loupežné přepadení

Kriminalisté z Městského ředitelství policie Plzeň se zabývají případem loupežného přepadení prodejny se smíšeným zbožím v Toužimské ulici v Plzni, ke kterému mělo dojít dne 21. dubna letošního roku odpoledne krátce po půl druhé. 

Dosud neznámý muž, oblečený do tmavé bundy s nasazenou kapucí, slunečními brýlemi a šátkem zakrývajícím ústa a nos, měl vstoupit do prodejny, přičemž v ruce měl držet nůž. Pod pohrůžkou jeho použití požadoval po prodavačce vydání finanční hotovosti. Ta mu ze strachu o svůj život a zdraví vydala částku dva tisíce korun. Pachatel následně z místa utekl.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V rámci prověřování případu se jim podařilo zajistit fotografie z kamerového systému, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.

Policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud poznáváte osobu na fotografiích nebo máte jakékoli informace, které by mohly vést k její identifikaci či dopadení, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na tísňovou linku 158.

por. Michaela Raindlová
21. května 2026

Odkazy do noveho okna

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 