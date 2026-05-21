Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Loupežné přepadení
Kriminalisté z Městského ředitelství policie Plzeň se zabývají případem loupežného přepadení prodejny se smíšeným zbožím v Toužimské ulici v Plzni, ke kterému mělo dojít dne 21. dubna letošního roku odpoledne krátce po půl druhé.
Dosud neznámý muž, oblečený do tmavé bundy s nasazenou kapucí, slunečními brýlemi a šátkem zakrývajícím ústa a nos, měl vstoupit do prodejny, přičemž v ruce měl držet nůž. Pod pohrůžkou jeho použití požadoval po prodavačce vydání finanční hotovosti. Ta mu ze strachu o svůj život a zdraví vydala částku dva tisíce korun. Pachatel následně z místa utekl.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V rámci prověřování případu se jim podařilo zajistit fotografie z kamerového systému, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.
Policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud poznáváte osobu na fotografiích nebo máte jakékoli informace, které by mohly vést k její identifikaci či dopadení, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
21. května 2026