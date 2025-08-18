Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Možná hledal bydlení
Našel ho na stanici.
Mostečtí policisté z obvodního oddělení předali 22letému muži sdělení podezření ze spáchání pokusu krádeže vloupáním. Uplynulý pátek vyjížděla hlídka na základě oznámení do domu v centru města, kde mělo v šestém patře docházet k vloupání do bytu. Policisté v daném patře narazili na muže, kterého zadrželi. Ten se snažil ihned vymlouvat. Ačkoliv v domě nebydlel, policistům tvrdil, že seděl pouze na schodech. Uniformovaná hlídka ovšem provedla důkladné šetření a zjistila potřebné informace, které odpovídaly opaku. Ani obsah batohu Mostečana nebyl přesvědčivý. Policisté nalezli zajímavé nádobíčko. Jednalo se o nože a kladivo. Při pohledu na vstupní dveře bylo zřejmé, že vložka zámku nesla známky poškození. Výmluvy nezvaného návštěvníka nepomohly, proto se svezl na služebnu. Policisté zjistili, že se jednalo o bytovou jednotku v rekonstrukci, ve které se nacházelo nářadí k tomu určené. Vyšlo také na povrch, že Mostečan nenavštívil místo poprvé. Obdobný pokus už zkoušel o den dříve. O své náčiní podezřelý přišel. K tomu mu hrozí v případě uznání viny až dva roky za mřížemi.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
18. srpna 2025