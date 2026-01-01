Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Motorkáři zahajují sezónu
Policisté apelují na zvýšenou opatrnost. /VIDEO/
Uplynulý víkend se v Brně konal Motosalon 2026 a s příchodem teplejších březnových dní se na silnice opět začínají vracet motorkáři. Bohužel policie již eviduje první mrtvé. Od konce února k dnešnímu dni zemřelo již pět motorkářů v rámci České republiky.
Po zimní pauze by měli motorkáři před první jízdou pečlivě zkontrolovat technický stav svého stroje (pneumatiky, brzdy, řetěz, baterii a funkčnost světel). Zimní odstávka i kolísající teploty totiž mohou způsobit snížení tlaku v pneumatikách a drobné technické závady.
Silnice bývají na jaře zrádné, plné výmolů. Na povrchu se mohou držet zbytky štěrku a soli, asfalt je studenější a v zatáčkách i ve stínu hrozí nižší přilnavost.
Nebezpečí hrozí i ze strany řidičů aut, kteří nejsou na motorkáře po zimě ještě zvyklí. Snadno je mohou přehlédnout v zrcátkách nebo špatně odhadnout jejich rychlost. Motorkáři by proto měli být viditelní, nepohybovat se v mrtvých úhlech a počítat s možnými chybami i ostatních účastníků silničního provozu.
Začátek sezóny je období, kdy se motorkáři nejčastěji dostávají do problémů, a to ne kvůli rychlosti, ale právě kvůli podcenění podmínek.
por. Andrea Cejnková, 11. března 2026