Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Motorkáři pod policejním drobnohledem
Krajská speciální kontrola řidičů v Libereckém kraji odhalila řadu přestupků.
Krajská speciální kontrola řidičů v Libereckém kraji odhalila během nedělní akce řadu dopravních přestupků. Policisté z Odboru služby dopravní policie se 7. června 2026 zaměřili především na motocyklisty, ale také na další účastníky silničního provozu. Kontrolovali dodržování rychlostních limitů, technický stav motocyklů, způsob předjíždění i případné ovlivnění alkoholem či drogami.
Akce byla naplánována na základě dlouhodobého sledování dopravní nehodovosti a přestupkového jednání, zejména v souvislosti s překračováním rychlosti, nesprávným předjížděním a řízením pod vlivem návykových látek. Během několika hodin policisté zkontrolovali 73 řidičů. V obci překročili rychlost 2 řidiči, mimo obec jich bylo 10. Dalších 5 řidičů porušilo pravidla při předjíždění a u 2 vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav. Celková výše uložených pokut dosáhla 44 700 Kč, přičemž 7 přestupců byli milovníci jednostopých vozidel.
Mezi rekordmany, v překročení rychlosti mimo obec, patřil řidič osobního automobilu, kterému byla naměřena rychlost 124 km/h, a motocyklista jedoucí 128 km/h. Policisté také zastavili řidiče osobního vozidla pod vlivem alkoholu. Tomu byla na místě zakázána další jízda a odebrán řidičský průkaz.
Kontroly podobného rozsahu budou pokračovat po celou motocyklovou sezónu.
9. 6. 2026
por. Bc. Dana Burešová, DiS.