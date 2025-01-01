Policie České republiky  

Motorkář na místě zemřel

Pád třiasedmdesátiletého muže mohla způsobit zdravotní indispozice. 

Jízda po dálnici D52 poblíž Sobotovic skončila v neděli v podvečer pro třiasedmdesátiletého motorkáře tragicky. Podle zjištění dopravních policistů a výpovědí svědků muž jedoucí na motocyklu Honda přejel plynule do levého jízdního pruhu, kde upadl. Pád na komunikaci nepřežil. Příčinu havárie policisté vyšetřují. Jako pravděpodobné se jeví, že muž měl zdravotní indispozici. Příjezdová komunikace byla ve směru od Pohořelic do Brna v průběhu vyšetřování neprůjezdná. Objízdná trasa vedla z exitu 16 po souběžné komunikaci přes Ledce a Rajhrad. Nedocházelo na ní k výrazným dopravním komplikacím. Po skončení vyšetřování byla D52 od 22 hodin plně průjezdná.

por. Bohumil Malášek 24. srpna 2025

