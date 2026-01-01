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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Motorkář havaroval u Hulína poté, co sjel z dálnice

Svým zraněním bohužel podlehl. 

Dnes krátce před třináctou hodinou mezi obcemi Hulín a Třebětice v blízkosti dálničního mostu po sjetí z dálnice z dosud nezjištěné příčiny přejel dvaapadesátiletý motocyklista z Liberce ve svém směru jízdy ke krajnici a poté vyjel vpravo mimo vozovku, kde havaroval do příkopy. 

Cestující ve vozidle jedoucí za ním zavolali záchranáře. Motocyklista i přes veškerou snahu záchranářů bohužel svým zraněním na místě podlehl. 

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Vozovka byla v místě havárie průjezdná kyvadlově. Okolnosti této tragické události prověřují dopravní policisté z Kroměříže.

3. července 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková

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