Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Motorkář havaroval u Hulína poté, co sjel z dálnice
Svým zraněním bohužel podlehl.
Dnes krátce před třináctou hodinou mezi obcemi Hulín a Třebětice v blízkosti dálničního mostu po sjetí z dálnice z dosud nezjištěné příčiny přejel dvaapadesátiletý motocyklista z Liberce ve svém směru jízdy ke krajnici a poté vyjel vpravo mimo vozovku, kde havaroval do příkopy.
Cestující ve vozidle jedoucí za ním zavolali záchranáře. Motocyklista i přes veškerou snahu záchranářů bohužel svým zraněním na místě podlehl.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Vozovka byla v místě havárie průjezdná kyvadlově. Okolnosti této tragické události prověřují dopravní policisté z Kroměříže.
3. července 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková